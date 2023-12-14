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Режиссеру Вырыпаеву может грозить 10 лет в колонии за фейки о СВО

Прокурор попросил 10 лет колонии для режиссера Вырыпаева за фейки о СВО

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Прокурор потребовал приговорить режиссера Ивана Вырыпаева на десять лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Вырыпаева обвиняют по делу о распространении фейков о российской армии в зоне действия специальной военной операции на Украине. Слушание дела проходит в Басманном суде Москвы. Приговор будет оглашен 15 декабря.

В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении ложных сведений о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, а Роднянский и Вырыпаев были объявлены в международный розыск. Вменяемый кинематографистам состав содержит обвинение в распространении заведомо ложной информации по политическим мотивам, максимальное наказание по нему — 10 лет колонии.

Защита кинопродюсера обжаловала судебное решение, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Иван Вырыпаев — экс-руководитель театра «Практика», автор фильмов «Кислород», «Эйфория», сборника новелл «Танец Дели», основатель продюсерской компании WEDA в Польше, в мае 2022 года объявил, что отказался от российского гражданства и получил польское.

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