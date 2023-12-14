Звезду сериала «Закрытая школа» госпитализировали

Актер Александр Никитин был госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Никитин обратился к врачам с болями и дискомфортом. Диагноз артиста не уточняется. Также не говорится, о каких болях идет речь. Как отмечает Telegram-канал, актеру назначили полное обследование, по результатам которого будет проведена операция.

Александр Никитин окончил театральный факультет Харьковского государственного института искусств им. И. Котляревского в 1996 году. Артист дебютировал в кино в 2001 году в фильме «Если я не вернусь». Он получил первую известность после сериала «Овод», в котором сыграл главную роль.

В фильмографии Александра Никитина 112 работ. Он снимался в таких проектах, как «Закрытая школа», «Обручальное кольцо», «Все к лучшему», «Между нами, девочками», «Я заберу твою семью», «Другая», «Женское дело», «Парфюмерша», «Амазонки».

Никитин был женат дважды. О первом браке артиста мало известно. В 1998 году у него родился сын Илья. Позже он развелся с первой супругой. В 2007-м он женился на актрисе Надежде Бахтиной. В 2012-м артисты развелись.

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