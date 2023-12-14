Датский режиссер Ларс фон Триер передумал уходить из кино и работает над новым фильмом. Об этом сообщает портал World of Reel.

Источники издания утверждают, что фон Триер почти завершил работу над сценарием нового фильма и планирует приступить к съемкам в 2024 году.

Осенью 2022 года 67-летний фон Триер признался, что у него диагностировали болезнь Паркинсона и что он планирует перестать снимать кино.

Последний полнометражный фильм фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в прокат в 2018 году. В 2022 году режиссер выпустил телесериал «Королевство. Исход».

В августе 2023 года фон Триер опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором признался, что ищет «девушку/музу». Создатель «Нимфоманки» честно признался, что сейчас находится в поисках любви. Он также рассказал необходимую для его будущей пассии информацию о нем.

Ранее Филипп Киркоров послал журналистку из-за вопроса о новой пластике.