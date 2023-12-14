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Санаторий Малахова в Апатитах выручил почти 100 млн рублей за год

Выручка санатория телеведущего Малахова составила 94 млн рублей

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Global Look Press

Выручка санатория Андрея Малахова в Апатитах составила почти 100 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, за 2022 год ООО «СГК «Изовела» выручило 94 млн рублей. При этом компания ушла в минус после уплаты всех налогов — прибыль бизнеса Малахова составила минус 4,3 млн рублей.

Санаторий находится в родном городе Малахова Апатиты в Мурманской области. Он расположен неподалеку от горнолыжного курорта, а на его территории есть ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, каток и спа-комплекс. У телеведущего 51% акций компании.

12 декабря Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» сообщил, что ресторан «Gucci Cafe» от бизнесмена Антона Пинского и рэперов Егора Крида и Тимати закрылся навсегда.

Позднее Тимати объяснил, что работа заведения временно приостановлена после пожара. Певец рассказал, что ресторан откроется, как только поставщик доставит новую мебель. Заведение было расположено на Новом Арбате — недалеко от ресторана азиатской кухни от Тимати.

Ранее звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей.

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