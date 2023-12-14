В Новосибирске и Томске внезапно отменили концерты SHAMAN

В двух городах Сибири внезапно отменили концерты певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом исполнитель рассказал в своем Telegram-канале.

«Родные, к моему большому сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придется немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!» — пообещал он.

SHAMAN уточнил, что его большой тур «Я русский» продолжается и будет дополняться новыми городами и датами.

Накануне Дронов выступил в Совете Федерации России в честь 30-летия создания верхней палаты парламента.

Отмечается, что исполнитель поздравил членов Совета Федерации с юбилеем, а также исполнил свои главные композиции: «Мы», «Встанем» и «Моя Россия». При этом в ходе исполнения песни «Встанем» все собравшиеся поднялись со своих мест и слушали исполнителя стоя.

Ранее стало известно, что создательница «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля.