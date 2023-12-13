Лариса Лужина рассказала о самочувствии после госпитализации

Актриса Лариса Лужина сообщила в беседе с телеканалом 360, что находится в госпитале имени Вишневского.

Лужина не упомянула, почему была госпитализирована, но отметила, что с ней все в порядке. Артистка призналась, что чувствует себя «более-менее».

13 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что 12 декабря у Лужиной случился сердечный приступ.

По данным канала, Лужина обратилась за помощью медиков из-за симптомов сердечного приступа. 84-летняя артистка жаловалась на затрудненное дыхание, перепады давления и давящую боль в груди. Приехавшие медики оказали артистке своевременную помощь и стабилизировали ее состояние. От госпитализации Лужина отказалась.

Лариса Лужина начала свою карьеру в 1959 году, снявшись в картине «Незваные гости». В 1989-м она удостоилась звания народной артистки РСФСР. В фильмографии актрисы более 100 ролей. Она играла в таких проектах. Как «На семи ветрах», «Кыш и Двапортфеля», «Вертикаль», «Тишина», «Четвертая высота», «Тайны дворцовых переворотов», «С любимыми не расставайтесь».

Ранее певец Юлиан рассказал о состоянии Пахмутовой и призвал молиться о ее выздоровлении.