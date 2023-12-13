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Бывшая жена Федора Бондарчука снова подала на режиссера в суд

Модель Светлана Бондарчук подала иск к бывшему мужу о разделе имущества

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук (Рудская) вновь подала в суд на бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Симоновский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами от истца Светланы Рудской к Бондарчуку. Дата судебного заседания по разделу имущества пока не назначена. Подробности иска неизвестны.

В сентябре Симоновский районный суд города Москвы зарегистрировал иск телеведущей Рудской к Бондарчуку. Предметом дела оказался раздел совместно нажитого имущества между супругами.

В октябре районный суд города Москвы вернул иск Рудской к Бондарчуку. Представители суда заявили, что истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора.

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В их союзе родились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. Дочери экс-супругов через год после рождения поставили диагноз ДЦП, они не афишируют подробности ее жизни и редко публикуют фото с ней в соцсетях.

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