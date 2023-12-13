У Ларисы Лужиной случился сердечный приступ

У актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ вчера, 12 декабря, к ней приехала скорая помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Лужина обратилась за помощью медиков из-за симптомов сердечного приступа. 84-летняя артистка жаловалась на затрудненное дыхание, перепады давления и давящую боль в груди. Приехавшие медики оказали артистке своевременную помощь и стабилизировали ее состояние. От госпитализации Лужина отказалась.

11 декабря сообщалось, что 94-летняя народная артистка СССР Александра Пахмутова попала в больницу с жалобами на боль в горле, кашель и высокую температуру. Telegram-каналы писали, что у нее якобы выявили коронавирусную инфекцию.

Недавно директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко заявил, что у композитора не выявили коронавирусную инфекцию. По словам Малышко, Пахмутову госпитализировали с простудой и характерными для этого заболевания симптомами, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат.

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