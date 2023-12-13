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Актриса из «Теории большого взрыва» заболела раком легких несмотря на отказ от сигарет

Актриса Кейт Микуччи пожаловалась на рак легких несмотря на отказ от курения

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katiemicucci/TikTok

Актриса Кейт Микуччи, наиболее известная по роли в сериале «Теория большого взрыва», рассказала в TikTok, что ей диагностировали рак легких.

«Я нахожусь в больнице, но это потому, что вчера мне сделали операцию по удалению рака легких. Они обнаружили его очень рано. Это очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет, так что, знаете, это было неожиданно», — высказалась Микуччи.

При этом артистка уточнила, что вчера перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли. Микуччи отметила, что врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии, поэтому пока ее жизни ничего не угрожает. Артистка призналась, что очень ждет того момента, когда сможет вернуться к своему любимому занятию — рисованию.

«Это было небольшое путешествие, и я, вероятно, не буду особенно напрягаться в течение нескольких недель, но потом вернусь к работе», — подчеркнула Микуччи.

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