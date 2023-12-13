Россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана»

Большинство россиян, которые посмотрели «Слово пацана», выступают против запрета сериала. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Изучение общественного мнения проводилось 11 декабря 2023 года среди 1300 россиян старше 18 лет методом River Sampling. Оно выявило, что 34% респондентов в возрасте 18-24 лет следили за сериалом, в то время как в возрасте 25-34 лет этот показатель составил 45%. Среди тех, кто не смотрел или не планирует смотреть сериал (49%), преимущественно женщины и представители старшего поколения.

Практически все опрошенные выразили положительное отношение к сериалу: 83% дали оценку семь и выше. Максимальную оценку (десять) поставили 55%, и среди молодежи (18-34 лет) этот процент выше (60%).

Те, кто следил за сериалом, высоко оценили актерскую игру (86%), сюжет (85%), атмосферу (85%) и саундтрек (84%). Любимым персонажем у зрителей является Вова Адидас, сыгранный Иваном Янковским. Он получил поддержку 22% опрошенных. Антигероем в глазах россиян стал Кащей, исполненный Никитой Кологривым.

Среди зрителей сериала 72% не разделяют мнение о том, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. 44% опрошенных высказались против запрета фильма, и среди зрителей сериала такого мнения придерживается 90%. По мнению поклонников сериала, его главная идея заключается не в идеализации преступных группировок, а в отражении сложной атмосферы конца 1980-х и трагической судьбы молодежи. Абсолютное большинство молодых людей считает, что сериал эффективно демонстрирует разрушительные последствия выбора криминального пути (83%). Также подавляющее большинство зрителей утверждают, что «Слово пацана» отражает реальные события, происходившие в ту эпоху (89%).

Ранее автор «Слова пацана» рассказал о реакции казанских бандитов на сериал.