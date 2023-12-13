Анастасия Волочкова поблагодарила Пугачеву

Балерина Анастасия Волочкова назвала любимым новогодним фильмом комедию «Ирония судьбы, или С легким паром», так как в ней звучит композиция в исполнении Аллы Пугачевой. Ее слова передает издание «Внимание, новости!»

«Дело не фильме, а в том, что Алла Борисовна Пугачева мне, как единственной балерине, дала право исполнять ее песню, которая называется «Мне нравится, что вы больны не мной» на музыку Микаэла Таривердиева. Это моя любимая песня, у меня снят на нее клип», — пояснила экс-солистка Большого театра.

Волочкова считает, что песню должны послушать все в преддверии Нового года. Балерина также призналась, что у нее нет никаких планов на Новый год.

«Но есть понимание, что я по своей традиции полечу на Мальдивы 2 января. И вернусь ко дню своего рождения 20 января», — отметила она.

Недавно Волочкова рассказала о своем новогоднем столе. По ее словам, он состоит из вареных куриных яиц и листьев салата. Балерина отметила, что иногда может позволить на праздничный стол отварную перепелку. Артистка считает, что в новогоднюю ночь не обязательно готовить так, чтобы «нажираться».

Ранее сообщалось, что Пугачеву просят выступить в Новый год перед россиянами.