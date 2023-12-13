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Пугачева планирует перевезти семью в Лондон

КП: певица Алла Пугачева хочет переехать в Лондон ради детей

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Алла Пугачева планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на знакомого исполнительницы.

«Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров», — заявил близкий друг Пугачевой.

Основатель агентства недвижимости Success Finance Ибрагим Бадалов, в свою очередь, рассказал изданию, что в среднем особняк в хорошем районе Лондона с 5 спальнями стоит примерно 1,2 млрд рублей. На окраине столицы Великобритании похожая недвижимость дешевле — она обойдется в 500 млн рублей.

«Думаю, если артистка продаст всю свою недвижимость в России, ей вполне хватит денег. Другой вопрос — певица вряд ли сможет быстро продать свои дома и квартиры в России. <...> Продажа может затянуться на месяцы», — подчеркнул Бадалов.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.

При этом еще 24 октября стало известно, что Пугачева и Галкин купили апартаменты на Кипре за 1 млрд рублей. Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города Лимасол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Позднее Галкин показал интерьер своего пентхауса на Кипре. Он начал снимать видео в гостиной — на кадрах виден ее интерьер со светлыми стенами, серой мебелью и белыми вазами. Затем Галкин перешел на террасу и показал вид на море.

Ранее «фаворит» Пугачевой рассказал о зарубежной недвижимости певицы.

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