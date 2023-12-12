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Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» о съемках ремейка: «это не надо смотреть»

Актриса Маслова призвала бойкотировать фильм «Иван Васильевич меняет все»

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Анатолий Ковтун/ТАСС

Актриса Нина Маслова, которая исполнила роль царицы Марфы в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», призвала бойкотировать ремейк советской комедии, который выйдет под названием «Иван Васильевич меняет все». Об этом она рассказала в беседе с интернет-изданием «Абзац».

Артистка призналась, что плохо относится к ремейкам кинокартин.

«Я считаю, что хуже нет ничего. Это не надо смотреть, не надо себя пачкать. Это как смотреть в искаженное зеркало, в котором видишь не себя, а дьявола. У людей, которые делают ремейки, свои мозги давно высохли. В мире есть столько потрясающих сюжетов! Я думаю, что в итоге им [авторам] за это воздастся», — сказала Маслова.

По мнению актрисы, у авторов ремейков должно быть достаточно денег для того, чтобы создавать оригинальные фильмы.

Съемки ремейка советской комедии начались в августе в Ростове. Тимур Батрутдинов сыграет в нем главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного, Демис Карибидис — Шурика, Максим Лагашкин — вора Жоржа Милославского. Также в проекте заняты Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко и другие.

Кинокритик Давид Шнейдеров до этого выразил мнение, что ремейк фильма «Иван Васильевич меняет профессию» обречен на провал.

Ранее сообщалось, что Анна Asti станет Барби в ремейке «Иван Васильевич меняет профессию».

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