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Звезда «Жуков» вспомнил, как ему назначили «стрелку» из-за фильма

Актер Максим Лагашкин заявил, что бандиты отобрали у него фильм

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chydnyi/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Максим Лагашкин рассказал в YouTube-шоу «Вопрос Ребром», что в 2004 году бандиты «отжали» у него фильм.

Лагашкин рассказал, что речь идет о фильме «Русское» по произведению Эдуарда Лимонова. По словам артиста, на момент поиска финансирования все именитые продюсеры отказались от работы над картиной из-за репутации писателя — в 2001 году Лимонова обвинили в терроризме. Однако после того, как Лагашкин и его друг сняли ленту, двое продюсеров «решили избавиться» от создателей картины. Актер не назвал имен этих людей.

По словам Лагашкина, продюсеры хотели забрать картину и прокатывать ее вдвоем. Артист признался, что в тот год эти люди «назначили стрелку» ему и его другу. Разборки происходили в центре Москвы в офисе одного из продюсеров.

«И раз, какие-то фигуры в контровом свете стоят. Плотные ребята. У двери входа в офис, в коридоре. И вот на протяжении шествия к этому кабинету стоят люди. Мы заходим в этот кабинет, там дым коромыслом. И сидит человек. В черном костюме, худой, в лаковых ботинках. И таким голосом говорит: «Пленка моя», — вспомнил артист.

В тот момент, по словам Лагашкина, бандит начал рассказывать, что он приносил им деньги на создание фильма. Тогда за картину вступился друг артиста, который начал спорить с незнакомцем. Как отметил актер, этот разговор затянулся на пять часов.

«Потом много всяких было моментов… Этот продюсер, так называемый, он вообще не продюсер, просто включился в наш фильм и решил поднажить. Он потом, по прошествии времени, извинялся. Более того скажу, с тем, кто организовал вот этого псевдоавторитета, мы сейчас дружим», — рассказал актер.

Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана».

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