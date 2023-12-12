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«Уже другой формат»: звезда «Счастливы вместе» о рисках перезапуска сериала

Актриса Дарья Сагалова назвала перезапуск «Счастливы вместе» рисковой авантюрой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Дарья Сагалова призналась в беседе с fedpress.ru, что не сразу согласилась вернуться к роли Светой Букиной в перезапуске сериала «Счастливы вместе».

Сагалова объяснила, что идея ей показалась крутой с продюсерской точки зрения, однако ее волновало, как зрители воспримут новые серии. Артистку беспокоило, готовы ли фанаты увидеть сильно изменившуюся команду проекта. Она назвала перезапуск сериала «очень рисковой авантюрой».

«Свету ведь запомнили как беззаботную девочку, которая просто порхает, а теперь я в моем возрасте, имея уже троих детей, стала немножко потяжелее… Хотя сейчас я могу сказать, что мы попытались оставить этот ее флер, сделать так, чтобы появились ее новые крылатые выражения. Но это, конечно, уже другой формат персонажа», — объяснила актриса.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. Проект появится на российских экранах 18 декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что Гена Букин откроет футбольный матч в Москве.

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