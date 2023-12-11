«Таланту надо помогать»: Киркоров рассказал, как поддерживает молодых артистов

Певец Филипп Киркоров в интервью Эльдару Джарахову признался, что поддерживает молодых артистов, чтобы у тех было меньше комплексов.

«Я помогаю молодым артистам, стою рядом с ними, потому что бездарность пробьется сама. А таланту надо помогать. У номеров два или три есть ощущение, что дальше они ничего не могут сделать. У них появляется такой дикий комплекс. Я стараюсь их от этого комплекса избавить», — заявил Киркоров.

Он подчеркнул, что испытывал те же самые проблемы, когда был «никем». По словам музыканта, он старается «подать руку» молодым исполнителям, чтобы они не ощущали свою бесперспективность. Киркоров иногда говорит своим коллегам о выдуманном творческом кризисе, якобы он сам не знает, что делать дальше: это нужно для «окрыления» молодежи, считает певец.

«Я не виноват, что раньше других начал и больше других испытал», — резюмировал Киркоров.

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