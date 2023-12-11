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Канье Уэст нашел новую профессию

The Sun: рэпер Канье Уэст планирует запустить новостной канал

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Imago/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press

Канье Уэст планирует запустить собственный новостной канал. О том, что 46-летний рэпер и дизайнер нашел новую профессию, сообщило издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

По словам осведомленного источника, Уэст разрабатывает идею новостного канала в течение последних нескольких месяцев и уже тестирует сайт проекта.

«У Йе большие амбиции, но даже его ближний круг шокирован этими планами. Он уверен, что его ждет успех, если все сделать правильно. Йе хочет дать людям что-то, отличающееся от мейнстрима», — уточнил инсайдер.

Предположительно, канал будет рассказывать о жизни в США, однако посмотреть его можно будет из любой точки мира.

Недавно ряд общественных организаций возмутились новой песней «Vultures» рэпера Канье Уэста. В ней исполнитель заявил, что его нельзя считать антисемитом, так как он вступал в связь с еврейкой.

Накануне молодая жена Уэста дизайнер Бьянка Цензори поддержала тренд на славянский шик в Дубае.

Ранее Киркоров рассказал, как поддерживает молодых артистов.

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