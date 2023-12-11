Максиму Галкину* нашли замену в шоу «Лучше всех!»

На Первом канале нашли замену шоумену Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), который до отъезда из России вел передачу о талантливых детях «Лучше всех!». Об этом сообщает «Стархит».

Издание утверждает, что на роль ведущей, которая интервьюирует талантливых детей, выбрали Жанну Бадоеву. Телезрителю Бадоева известна по шоу «Орел и решка» и «Жизнь других».

«Команда шоу уверена, что Жанна привнесет в съемочный процесс море позитива», — говорится в публикации.

В данный момент Бадоева в Гонконге, где снимает новый эпизод «Жизни других».

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль.

Накануне стало известно, что Галкин получает €100 тысяч за выступление на корпоративе в Турции.

Ранее фильмы с Депардье перестали показывать во Франции после обвинений в насилии.