Комик Незлобин продал квартиру в Москве

Покинувший Россию комик Александр Незлобин продал квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ уехал из России после начала специальной военной операции и сейчас с семьей проживает в США.

Отмечается, что речь идет о продаже двухкомнатной квартиры в Тверском районе Москвы в доме на улице Каретный ряд. Дом был построен для работников Большого театра по спецпроекту. Площадь жилья составляла 52 кв. м, а средняя стоимость такой квартиры составляет около 43 млн рублей.

«Сделка состоялась в конце октября. Новый владелец — предприниматель Юрий — уже начал ремонт в квартире», — говорится в сообщении.

До этого kp.ru назвала источники дохода артистов, покинувших Россию и теперь проживающих за границей. К примеру, актер Дмитрий Назаров получает около 60 тысяч рублей пенсии после отъезда из России.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.