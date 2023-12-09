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«Два ножевых ранения»: Максим Фадеев о детстве в составе банды

Продюсер Максим Фадеев признался, что состоял в банде и жил в коллекторе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Максим Фадеев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что в подростковом возрасте тоже состоял в банде, которую тогда было принято называть просто «компанией».

«Одному богу известно, как я в итоге умудрился стать музыкантом и не свернуть на кривую дорогу. Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались «стенка на стенку». Моя память о том времени — два ножевых ранения», — вспомнил Фадеев.

Он считает, что разговоры о романтизации криминального поведения в сериале «Слово пацана» беспочвенны. По мнению артиста, многие другие вещи развращают умы молодежи: например, новости без цензуры и различные сайты в интернете. Фадеев уточнил, что в его время подростки сбивались в банды от безделья, а не потому, что по телевизору показывали фильмы про бандитов.

«Нам просто нечего было делать, потому что в округе был только кинотеатр в полутора часах езды от нашего района. Если мы будем отменять все фильмы про банды, то надо отменять и фильмы про войну, нужно отменить боевики как жанр», — резюмировал Фадеев.

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