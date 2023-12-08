Грабители в лыжных масках ворвались в дом Киану Ривза

Грабители в лыжных масках ворвались в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление полиции.

Как показали записи камер слежения, взломщики разбили окно и залезли в дом звезды «Джона Уика».

Известно, что они смогли украсть огнестрельное оружие. Неизвестно, было ли украдено что-то еще. Киану Ривза в момент проникновения в жилище дома не было.

В 2014 году дом Киану Ривза взламывали дважды.

Накануне отец певицы Жанны Фриске Владимир в интервью вспомнил, как на дочь однажды напали вооруженные грабители.

Фриске рассказал, что в тот день его дочь отработала три концерта вместе с группой «Блестящие». Артистка должна была лететь во Владивосток, однако перед этим водитель отвез Жанну к ее квартире, где на этаже певицу уже ждали грабители.

Ранее российский суд оштрафовал компанию, скачавшую фейковое видео с Киану Ривзом.