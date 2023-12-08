Сергей Боярский о госпитализации Ларисы Луппиан: мама дома, все в порядке

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о госпитализации его мамы – 70-летней народной артистки России Ларисы Луппиан. Он заверил, что у актрисы все в порядке со здоровьем.

«Не подтверждаю. Мама дома, все в порядке», — сказал Боярский-младший.

8 декабря в СМИ появилась информация о госпитализации Луппиан с болями в сердце. Как сообщил Telegram-канал «112», артистке предстоит несколько дней провести в кардиологическом центре, ее состояние оценивается как средней тяжести.

27 ноября в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт госпитализировали 73-летнего мужа Луппиан Михаила Боярского. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а настроение — хорошим.

Ранее певец Юлиан опроверг информацию о госпитализации народной артистки СССР Александры Пахмутовой.