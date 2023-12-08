Жерар Депардье домогался до переводчицы в Северной Корее

Актер Жерар Депардье домогался до женщин во время съемок в Северной Корее. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на францзуский документальный фильм «Депардье: падение людоеда».

В частности, в фильме показано путешествие Депардье в Северную Корею в 2018 году на 70-летие страны. Зная, что его снимают на камеру, Депардье делал неприемлемые комплименты женщинам, комментировал их внешность, домогался до переводчицы и также непристойно оценивал внешность несовершеннолетней всадницы, которую увидел в центре верховой езды.

В картине также приводятся слова актрисы Эллен Даррас, утверждающей, что Депардье домогался до нее на съемках фильма «Диско» в 2007 году. Режиссер «Диско» Фабьен Онтениенте после выхода «Падения людоеда» отказался работать с актером.

«Он смотрел на меня как на кусок мяса», — вспоминает Даррас, утверждающая, что Депардье уговаривал ее пойти к нему в гримерку, а после отказа схватил ее прямо на съемочной площадке.

12 апреля стало известно, что 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с 11 фильмами и сериалами, над которыми работал Депардье в период с 2004 по 2022 год.

Часть девушек Депардье рассказала о случившемся анонимно, а другая — нет. Среди них актриса Шарлотта Арну, которая выдвинула обвинения в изнасиловании против актера еще в 2018 году.

В сентябре 2023 года Даррас также подала заявление в полицию на Депардье.

В октябре 2023 года Депардье заявил, что всегда вел себя уважительно по отношению к женщинам.

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