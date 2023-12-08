Звезда «Универа» оценила сериал «Слово пацана»

Актриса Анна Хилькевич в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оценила сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

«Сериал получился настолько реалистичный, что каждая серия – от начала до самых титров – держит за грудки. Главный герой Андрей, зарываясь в последствиях своих разрушительных действий, понимает: он выбрал не ту дорожку. Он сам затолкал себя в трясину бед и трагедий! А ведь ему пытались помочь. Со всех сторон пытались вытащить», — написала Хилькевич.

Она не согласилась с популярным мнением, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. По мнению Хилькевич, создатели наоборот пытались донести до зрителя, что подобное криминальное поведение может привести к разрушительным последствиям. Актриса напомнила, что в те времена родителям приходилось пропадать на работе, чтобы прокормить семью, в то время как их дети были предоставлены самим себе.

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