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Звезда «Рождественских каникул» упал со сцены на праздничном показе фильма

Актер Чеви Чейз упал со сцены на показе «Рождественских каникул»

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Ronald Martinez/Getty Images

Звезда эксцентрических комедий Чеви Чейз упал со сцены на праздничном показе фильма «Рождественские каникулы» (1989). Об этом сообщает TMZ.

Чейз приехал поприветствовать поклонников в Центр исполнительских искусств Ши (Буффало, штат Нью-Йорк) перед показом популярной комедии с ним в главной роли.

На сцену Чейза выкатили на инвалидном кресле, с которого он встал, пошел в сторону публики и упал на первые ряды.

По словам очевидцев, 80-летнему актеру не понадобилась помощь врачей, а для ушибленного колена ему передали упаковку льда.

Накануне супруга актера Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан опровергла сообщения о своей госпитализации. 70-летняя Луппиан заявила, что здорова и находится дома.

«Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли что пишут», — сказала она.

Ранее Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве.

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