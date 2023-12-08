Звезда «Рождественских каникул» упал со сцены на праздничном показе фильма

Звезда эксцентрических комедий Чеви Чейз упал со сцены на праздничном показе фильма «Рождественские каникулы» (1989). Об этом сообщает TMZ.

Чейз приехал поприветствовать поклонников в Центр исполнительских искусств Ши (Буффало, штат Нью-Йорк) перед показом популярной комедии с ним в главной роли.

На сцену Чейза выкатили на инвалидном кресле, с которого он встал, пошел в сторону публики и упал на первые ряды.

По словам очевидцев, 80-летнему актеру не понадобилась помощь врачей, а для ушибленного колена ему передали упаковку льда.

Накануне супруга актера Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан опровергла сообщения о своей госпитализации. 70-летняя Луппиан заявила, что здорова и находится дома.

«Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли что пишут», — сказала она.

Ранее Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве.