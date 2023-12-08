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Юрий Лоза усомнился в актуальности новогодних телешоу

Певец Юрий Лоза заявил, что новогодние шоу только портят настроение

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Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) усомнился, что новогодние телешоу будут пользоваться успехом у россиян.

«Медиасистема давно изгнала из своих рядов тех, кто способен что-либо придумать, и живет за счет покупного иностранного вторсырья, соответственно, смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник — только портить себе настроение», — заявил Лоза.

Он считает, что времена, когда подобные шоу дарили новые хорошие песни и фильмы, уже давно остались в прошлом.

Накануне певица Нюша рассказала о самом странном выступлении в новогоднюю ночь: ее пригласили выступить на боксерском ринге. По словам певицы, не менее странным она сочла концерт в ресторане всего лишь для двух людей, которые и заказали ее выступление. При этом Нюша отметила, что для нее не стоит задача охватить наибольшее количество площадок в Новый год.

Ранее Ольга Бузова посоветовала процитировать саму себя в Новый год.

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