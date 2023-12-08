«Бесстрашный верблюд»: Серябкина назвала Даву «Крашем года»

Певица Ольга Серябкина в разговоре с news.ru выбрала победителя личной номинации «Краш года».

Исполнительнице предложили выбрать из трех знаменитостей: актера и режиссера Александра Поверина, актера Александра Петрова и блогера Давы. Серябкина вспомнила о совместном опыте съемок с Давой на шоу «Выжить в Дубае» и отдала предпочтение в пользу экс-бойфренда Ольги Бузовой.

«Поскольку я участвовала в шоу «Выжить в Дубае» и Дава был одним из его участников, которого называли «Бесстрашный верблюд», конечно, Дава. Чтобы он ни делал, всегда будет №1», — улыбнулась Серябкина.

В октябре актриса Анна Хилькевич рассказала, как поссорилась с певицей Ольгой Серябкиной на съемках реалити-шоу «Выжить в Дубае». Серябкина рассказывала, что не верила слезам Хилькевич, и упрекала актрису в попытках манипулировать другими участниками и вызвать к себе жалость.

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