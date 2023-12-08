Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Бесстрашный верблюд»: Серябкина назвала Даву «Крашем года»

Певица Ольга Серябкина назвала блогера Даву «Крашем года»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Ольга Серябкина в разговоре с news.ru выбрала победителя личной номинации «Краш года».

Исполнительнице предложили выбрать из трех знаменитостей: актера и режиссера Александра Поверина, актера Александра Петрова и блогера Давы. Серябкина вспомнила о совместном опыте съемок с Давой на шоу «Выжить в Дубае» и отдала предпочтение в пользу экс-бойфренда Ольги Бузовой.

«Поскольку я участвовала в шоу «Выжить в Дубае» и Дава был одним из его участников, которого называли «Бесстрашный верблюд», конечно, Дава. Чтобы он ни делал, всегда будет №1», — улыбнулась Серябкина.

В октябре актриса Анна Хилькевич рассказала, как поссорилась с певицей Ольгой Серябкиной на съемках реалити-шоу «Выжить в Дубае». Серябкина рассказывала, что не верила слезам Хилькевич, и упрекала актрису в попытках манипулировать другими участниками и вызвать к себе жалость.

Ранее Караулова объяснила, почему никогда не пропускает концерты на Новый год.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами