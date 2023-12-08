Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минкульт Украины требует прекратить распространение сериала «Слово пацана»

ТАСС: на Украине признали популярность «Слова пацана», несмотря на запрет

close
100%
START

В Минкультуры Украины опубликовали заявление с просьбой прекратить распространение российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», тем самым подтвердив его популярность на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает однако, что в самом обращении не уточняется название сериала, однако издание «Обозреватель» предполагает, что ведомство говорит о проекте Жоры Крыжовникова. В министерстве подчеркнули, что шоу смотрят на «пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями». В Минкульте Украины обращаются к блогерам, которые «продолжают продвигать вражеский контент», с просьбой прекратить это делать.

В начале декабря сообщалось, что песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music. В топ-5 вошла еще одна песня российского исполнителя — «Зима в сердце» группы «Моя Мишель».

Издание «Страна.ua» отмечало, что отечественный сериал о борьбе нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы стал популярен на Украине. Пользователи социальной сети TikTok активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев сериала.

Ранее Хинштейн вступился за «Слово пацана» и сравнил сериал с «Бригадой».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами