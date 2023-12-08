Минкульт Украины требует прекратить распространение сериала «Слово пацана»

В Минкультуры Украины опубликовали заявление с просьбой прекратить распространение российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», тем самым подтвердив его популярность на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает однако, что в самом обращении не уточняется название сериала, однако издание «Обозреватель» предполагает, что ведомство говорит о проекте Жоры Крыжовникова. В министерстве подчеркнули, что шоу смотрят на «пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями». В Минкульте Украины обращаются к блогерам, которые «продолжают продвигать вражеский контент», с просьбой прекратить это делать.

В начале декабря сообщалось, что песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music. В топ-5 вошла еще одна песня российского исполнителя — «Зима в сердце» группы «Моя Мишель».

Издание «Страна.ua» отмечало, что отечественный сериал о борьбе нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы стал популярен на Украине. Пользователи социальной сети TikTok активно постят видео под саундтреки сериала и со словами героев сериала.

Ранее Хинштейн вступился за «Слово пацана» и сравнил сериал с «Бригадой».