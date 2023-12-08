Звезда «Сладкой жизни» ждет первенца

Актриса Мария Шумакова опубликовала в Telegram-канале видеоролик, в котором раскрыла свою беременность.

В ролике звезда «Сладкой жизни» коротко рассказывает о том, как начинались ее отношения с супругом Вячеславом Гусевым. В конце видео пара стоит напротив наряженной елки с воздушным шаром. Затем Шумакова опускает шар, после чего становится виден ее округлившийся живот. Ролик заканчивается тем, как супруги целуются.

Подписчики, в свою очередь, поздравили артистку с пополнением в семье. В ответ Шумакова записала обращение к ним. Она призналась, что рада тому, что поделилась с фанатами радостной новостью, отметив, что «скрывать уже было сложно», намекая на довольно большой живот.

В 2022 году PR-специалист Comedy Club Production Слава Гусев и актриса Мария Шумакова поженились. Свадьба состоялась в Москве, но молодожены отказались от пышного торжества, просто расписавшись в ЗАГСе. До этого артистка призналась изданию Voice, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь.

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