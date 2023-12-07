Участник «Фабрики звезд» рассказал, что не получил обещанного ему приза

Участник пятого сезона шоу «Фабрика звезд» Руслан Масюков признался в беседе с Яной Чуриковой, что не получил автомобиль в качестве приза за второе место на программе. Интервью с ним опубликовано на YouTube.

«Стал звонить [Максиму] Фадееву, то [Юрию] Аксюте. «Когда я получу машину? Будет ли у меня машина?» Потом мне надоело просто», — вспомнил певец.

По словам Масюкова, продюсеры в разговорах отсылали его друг к другу и никто не мог ответить на вопрос об автомобиле. Масюков признался, что ему так и не вручили обещанный приз.

Недавно Дмитрий Колдун признался, что не получил деньги после «Фабрики звезд». В 2006 году продюсер Виктор Дробыш пообещал пятерым финалистам «Фабрики звезд» по 100 тыс. рублей после конца программы. При этом Колдун отметил, что подаренная ему коллекционная гитара до сих пор верно служит ему.

До этого певец и бывший участник шоу «Фабрика звезд» Алексей Хворостян в интервью Яне Чуриковой признался, что купил себе место на проекте. Музыкант Влад Соколовский, в свою очередь, рассказал, как воспользовался «блатом» на шоу.

Ранее сообщалось, что шоппинг Аллы Пугачевой на Кипре закончился выговором.