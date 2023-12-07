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Шоппинг Аллы Пугачевой на Кипре закончился выговором

«МК»: обслужившей Аллу Пугачеву на Кипре продавщице сделали выговор

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

С продавщицей, которая обслуживала певицу Аллу Пугачеву на Кипре, провели профилактическую беседу собственники магазина. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на очевидцев.

«Когда Алла Борисовна ушла, они даже сделали продавщице выговор. «Ты почему ей столько внимания уделяла? Нельзя забывать про других посетителей!» — рассказал источник издания.

Он подчеркнул, что Пугачеву обслуживала русскоговорящая девушка, которая узнала российскую певицу, поэтому решила уделить ей внимание. После выговора продавщица попыталась объяснить собственникам бутика, что к ним приходила звезда, однако те пригрозили ей увольнением. Владельцы заявили, что девушка не должна забывать о других посетителях.

Недавно сообщалось, что Пугачевой стало плохо во время шоппинга на Кипре. По словам видевшего артистку посетителя Андрея, Примадонна жаловалась на отечность ног, из-за чего ей пришлось покупать обувь на размер больше.

Алексей подчеркнул, что встретил исполнительницу перед бутиком и не сразу понял, что перед ним стоит Примадонна. Мужчина удивился тому, что Пугачева гуляла по улицам без охраны — только вместе с помощницей и водителем.

Ранее Алена Водонаева дала советы о любви к себе.

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