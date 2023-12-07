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Райан Рейнольдс просит фотографов не спойлерить «Дэдпул 3»

Актер Райан Рейнольдс осудил папарацци за спойлеры к новому «Дэдпулу»

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thehughjackman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Райан Рейнольдс обратился к папарацци в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после того, как в сеть утекли несколько фотографий со съемочной площадки фильма «Дэдпул 3». Об этом сообщает Deadline.

«Сюрпризы — часть магии кино. Для нас важно снимать новый фильм про Дэдпула в реальной и естественной обстановке с использованием практических эффектов, а не в павильоне на «зеленке». Но объективы продолжают портить сюрпризы и создавать сложности для всех», — написал артист.

Он обратился к интернет-изданиям и другим онлайн-площадкам с просьбой не публиковать изображения со съемок раньше времени.

«Фильм создается на радость зрителям. Мы очень надеемся сохранить как можно больше магии для большого экрана», — отметил Рейнольдс.

10 июля Хью Джекман опубликовал кадр с Райаном Рейнольдсом со съемок триквела «Дэдпула». Актер в этой картине вернулся к своему культовому образу Росомахи. На снимке Джекман появился в классической желто-синей экипировке, которую не надевал в фильмах, но она была каноничной в комиксах.

В сентябре сообщалось, что Ченнинг Татум может сыграть в «Дэдпуле 3». Его имя появилось в числе членов съемочной группы фильма «Дэдпул 3» на сайте IMBb.

Премьера «Дэдпул 3» намечена на 26 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Энтони Хопкинс перевоплотился в основателя психоанализа в трейлере «По Фрейду».

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