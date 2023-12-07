Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джулия Робертс дала 19-летней себе бьюти-совет

Актриса Джулия Робертс пожелала 19-летней себе стоять ровно и не выщипывать брови

close
100%
Сhopard

Актриса Джулия Робертс дала бьюти-совет 19-летней себе в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Ее цитирует издание People.

«Стой ровно. Все будет хорошо — и не выщипывай брови», — заявила она.

56-летняя Робертс не раз делилась с прессой своим подходом к поддержанию красоты. Она рассказывала, что тщательно ухаживает за кожей и старается использовать минимум косметики.

«Прежде чем сесть в самолет, я наношу толстый слой крема. Меня толком не обнять, я просто выскользну из рук», — смеялась она.

Актриса Шарлиз Терон в беседе с InStyle также признавалась, что сожалеет о выщипанных бровях. По ее словам, ее брови все еще восстанавливаются после того, что звезда «Безумного Макса» сделала с ними в 1990-е.

Накануне Джулия Робертс рассказала о мрачном варианте финала «Красотки».

Ранее Алена Водонаева дала советы о любви к себе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами