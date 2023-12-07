Джулия Робертс дала 19-летней себе бьюти-совет

Актриса Джулия Робертс дала бьюти-совет 19-летней себе в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Ее цитирует издание People.

«Стой ровно. Все будет хорошо — и не выщипывай брови», — заявила она.

56-летняя Робертс не раз делилась с прессой своим подходом к поддержанию красоты. Она рассказывала, что тщательно ухаживает за кожей и старается использовать минимум косметики.

«Прежде чем сесть в самолет, я наношу толстый слой крема. Меня толком не обнять, я просто выскользну из рук», — смеялась она.

Актриса Шарлиз Терон в беседе с InStyle также признавалась, что сожалеет о выщипанных бровях. По ее словам, ее брови все еще восстанавливаются после того, что звезда «Безумного Макса» сделала с ними в 1990-е.

Накануне Джулия Робертс рассказала о мрачном варианте финала «Красотки».

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