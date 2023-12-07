Саша Бортич рассказала, как бросила курить

Актриса Саша Бортич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с большим трудом бросила курить после проекта «Фишер».

Бортич назвала эту привычку «ужасной». Артистка отметила, что курение быстро вызывает привыкание и от него сложно отказаться.

«Кажется, я же сигарету-другую только, и вот уже начинаешь курить на полную, сам не замечая. Короче, не курите, дети», — заключила актриса.

Бортич начала свою карьеру в 2014 году, снявшись в картине «Как меня зовут». В ее фильмографии более 50 ролей. Она снялась в таких картинах, как «Духless 2», «Викинг», «Полицейский с Рублевки», «Филфак», «Я худею», «Холоп», «Топи».

В сентябре Саша Бортич приехала к бывшей возлюбленной актера Саши Петрова Стасе Милославской после новостей о его женитьбе. Актриса посетила репетицию Милославской в фате и свадебном платье и исполнила песню про «Чужую невесту». Бывшая девушка Петрова с юмором отнеслась к ситуации и подпевала подруге.

Петров женился на Виктории Антоновой 15 сентября. До этого актер три года находился в отношениях с Милославской.

Ранее Юлия Савичева вступилась за Сашу Петрова после критики его брака.