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Ким Кардашьян не извинилась перед Тейлор Свифт из-за конфликта семилетней давности

TMZ: Ким Кардашьян до сих пор не извинилась перед Тейлор Свифт после конфликта

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Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и блогерша Ким Кардашьян до сих пор не извинилась перед певицей Тейлор Свифт из-за конфликта семилетней давности. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Свифт готова принять извинения, если Кардашьян сделает это публично. Однако бизнесвумен до сих пор не выразила сожаления из-за конфликта. Как отмечает TMZ, певица была шокирована, узнав, что даже после публикации полного звонка с Канье Уэстом Кардашьян не изменила свою точку зрения о скандале.

В 2016 году Канье Уэст написал песню «Famous», в которой содержались оскорбительные строчки о Свифт. После Кардашьян опубликовала в соцсетях разговор рэпера с певицей, из которого следовало, что певица сама дала согласие на упоминание в песне. По словам Свифт, телефонный звонок был отредактирован. В 2020-м в сети появился полный диалог звезд, из которого стало известно, что первоначально строчка об артистке звучала по-другому.

Тогда Кардашьян заявила, что Свифт намеренно «манипулирует» смыслом сказанного в ходе их разговора с Уэстом, чтобы оправдаться.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян сыграет адвоката в своем новом сериале.

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