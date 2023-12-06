Тимур Батрутдинов обратился к тарологу в попытке найти невесту

Комик Тимур Батрутдинов на программе «Вы поете великолепно» обратился к тарологу за помощью в поиске невесты.

«Когда женюсь? Я столько пропустил в своей жизни, столько не засвидетельствовал», — пожаловался Батрутдинов.

В ответ на это таролог попросила его сузить временные рамки и обратилась к судьбе с вопросом: «Встретит ли Батрутдинов свою любовь до конца года?» Комик в шутку добавил, что ему как раз не с кем ехать в отпуск в январе. После череды манипуляций с картами Таро эксперт сообщила, что уже в скором времени звезда Comedy Club найдет свою суженую.

«Девушка уже находится в вашем поле зрения, сможете встретить ее на застолье. Она будет близка к эзотерике», — уточнила таролог.

В конце ноября комик жаловался, что уже отчаялся искать себе невесту, поэтому пошутил, что теперь у него вообще нет требований к потенциальной возлюбленной.

«Я пришел к тому состоянию, когда у меня нет требований к женщине», — сетовал Батрутдинов.

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