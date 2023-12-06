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На Арбат вернулась дважды поврежденная вандалами «Принцесса Турандот»

Мэрия Москвы: на Арбат вернули восстановленную скульптуру «Принцесса Турандот»

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Юрий Артамонов/РИА Новости

На московский Арбат вернули восстановленную скульптурную композицию «Принцесса Турандот». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В мэрии напомнили, что минувшей осенью фонтан со скульптурой вандалы повреждали дважды. В первый раз пострадал шатер над троном, затем его стойка.

«Принцессу Турандот» установили на Арбате в 1997 году к 75-летию первой постановки одноименного спектакля в театре им. Евгения Вахтангова.

11 сентября сообщалось, что сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером.

1 октября стало известно, что вандалу, сломавшему фонтан «Принцесса Турандот», грозит уголовное дело.

Ранее директор Театра им. Вахтангова рассказал, как уберечь «Принцессу Турандот» от вандалов.

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