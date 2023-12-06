Звезда «Слово пацана» рассказал, как изменилась его жизнь после успеха шоу

Актер Рузиль Минекаев, ставший известным после роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что его жизнь ощутимо изменилась после успеха шоу. Об этом звезда рассказал в интервью Кинопоиску.

«Изменения были уже после премьерного показа. Мы решили сфотографироваться напоследок с пацанами у красной дорожки, и ко мне подошли две девочки для фото. А после этого еще, еще, еще. И мы час стояли фотографировались с людьми, кто-то подходил выразить респект», — заявил 24-летний Минекаев.

По словам актера, ему нередко звонят фанаты, однако подобная сторона публичности звезде шоу не нравится:

«Я везде скрыл свои контакты, но они как-то нашли мой номер. Звонят и сначала молчат секунд десять, а потом выкрикивают что-то типа «Молодец!» и бросают трубку».

Минекаев отметил, что у него часто спрашивают, будут ли еще серии и когда выйдет следующая, а также просят записать кружок в Telegram с поздравлениями.

«В целом все ок, но напрягает, когда звонят», — подытожил актер.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.

Ранее создатели драмы «Слово пацана» опровергли информацию о пересъемке финальной серии.