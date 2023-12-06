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Айза объяснила, почему хочет лишить Гуфа родительских прав

Блогерша Айза боится, что ее сын наследует от рэпера Гуфа все долги

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Владимир/РИА Новости

Блогерша Айза заявила, что давно планировала лишить рэпера Гуфа родительских прав — сейчас, по ее словам, он стал абсолютно неуправляемым, поэтому она боится за ребенка. Об этом экс-супруга рэпера заявила в Telegram-канале.

«Он омерзительно себя ведет по отношению к свои детям. Самое стремное, что когда Дима спросил у Сэма, переживает ли он за папу, то Сэм с холодным лицом ответил: «Мне плевать», — призналась звезда.

По словам Айзы, ее адвокат до этого предлагал провести процедуру лишения родительских прав. Он привел ей статистику, согласно которой дети наркозависимых часто становятся их опекунами, так как обычно употребляющие запрещенные вещества люди в концу жизни теряют дееспособность.

«Я просто хочу защитить сына от тех проблем, которые может устроить его отец. Неосознанно. Я прекрасно знаю, как Леша любит и Сэма, и Тину. Но есть определенные проблемы, с которыми он из-за своего искаженного мозга после десятков лет употребления не готов справиться. В данный момент Леша не останавливается и ничто не может его остановить. Он только набирает обороты», — отметила женщина.

Айза добавила, что сейчас Гуф тратит миллионы рублей, отметив, что «он не такой уж и богатый, чтобы так жить». Она призналась, что у рэпера есть предоплаты за уже запланированные концерты, при этом звезда не уверена, что исполнитель сможет выполнить все обязательства перед организаторами в нынешней ситуации.

Недавно сообщалось, что концерт Гуфа в Москве под угрозой отмены.

Ранее группа «Мираж» выиграла суд о незаконном выступлении Суханкиной у Малахова.

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