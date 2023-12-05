«Один раз живем»: Николай Басков взял кредит ради строительства «умного» дома

Певец Николай Басков в разговоре с kp.ru признался, что ему пришлось взять кредит ради строительства «умного» дома.

«Пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало: кирпич, цемент, какие-то новые трубы. Но я нашел много российских производителей. Очень качественных. «Умный» дом, например, у многих моих коллег полетел. А у меня российского качества «умный» дом работает просто отменно», — похвастался Басков.

При этом артист пожаловался, что у него не хватает времени, чтобы нарядить праздничную елку, поэтому он просит об этом специальных сотрудников. Басков также отметил, что среди его новогодних традиций салат «Оливье», приготовленный по специфическому рецепту. По словам музыканта, он просит нарезать ингредиенты мельче горошка, чтобы получилось «отменно».

«Чем бы я ни занимался, у меня это забирает много сил и энергии. Потому что я дотошный во всем. Особенно со стройкой и с ремонтом сейчас. Не остается времени. Сам все контролирую», — резюмировал Басков.

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