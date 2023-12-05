Ани Лорак рассказала о своем секрете успеха одной фразой

Певица Ани Лорак в разговоре с «Пятым каналом» одной фразой описала свой секрет успеха на эстраде.

«Лопни, но держи фасон», — улыбнулась Лорак.

Ее поддержал певец Филипп Киркоров, который заявил, что хочет верить в чудеса, но понимает, что без упорного труда достичь успеха не выйдет. Вместе с этим музыкант выразил мнение, что Лорак является отличным примером артистки, которая сделала себя сама. При этом сама Лорак призналась, что старший коллега стал для нее отличным примером.

«Я хоть и верю в чудеса, но чудес на свете не бывает. Это все труд. А уж кто, как не эта девочка, сама себя слепила», — отметил Киркоров.

Неделю назад Филипп Киркоров выразил мнение, что у его коллеги Ани Лорак самая красивая фигура в российском шоу-бизнесе. Исполнитель также поделился мнением насчет церемонии награждения «Золотого граммофона». Киркоров убежден, что статуэтки обязательно должны достаться Анне Асти и Люсе Чеботиной. По мнению музыканта, обе эти певицы сейчас занимают топы российских чартов.

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