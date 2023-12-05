Лариса Гузеева раскрыла свое отношение к пластике и косметическим процедурам

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась в беседе с Hello!, что ей очень нравятся косметологические и хирургические вмешательства.

Гузеева не видит ничего плохого в том, чтобы иметь возможность «поправить то, что природа недодала». Актриса сравнила поход к косметологу или пластическому хирургу с обращением к стоматологу. Она отметила, что тонкие губы или кривой нос можно поправить, если есть средства. Однако телеведущая считает, что в таких операциях стоит избегать «перегибов».

«Обожаю разглядывать некоторых девушек: там откачали, здесь отсосали, ребра удалили, титьки сделали, талия узкая, попа накаченная. Глаз же не оторвать! Смотрите, какая Деми Мур роскошная», — поделилась артистка.

Гузеева добавила, что сама не против сходить на подтяжку, но у нее пока нет времени из-за плотного графика.

«Понимаю, что мне тоже нужно идти овал лица подтягивать. Но у меня работа такая, что больше чем на 10–11 дней отпуск взять не могу. Так что пока только собираюсь», — рассказала актриса.

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