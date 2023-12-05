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Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу из-за инфекции

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AP/Global Look Press

Отцу американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирсу месяц назад ампутировали ногу из-за инфекции, но об этом стало известно только сейчас, пишет TMZ.

Источники близкие к артистке рассказали изданию, что Джейми несколько недель назад попал в больницу из-за обширной инфекции. Мужчине сделали пять неудачный операции, направленных на предотвращение распространения инфекции, в конечном итоге врачи решили, что единственный оставшийся выход — ампутация.

По данным TMZ, сейчас Джейми чувствует себя не очень хорошо, в том числе из-за скандала вокруг опекунства над его дочерью. Однако источники сообщили изданию, что в последнее время Бритни Спирс начала смягчаться по отношению к отцу, иногда она говорила, что скучает по нему, однажды даже заявила, что хочет послать ему денег.

Что касается Джейми, он не желает ничего, кроме примирения со своей дочерью, и не питает никаких злых намерений, отмечают собеседники TMZ.

Ранее Бритни Спирс прервала день рождения для срочного визита к врачу.

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