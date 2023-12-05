Шоумена, резидента Comedy Club Александра Ревву уличили в странном поведении на финальном гала-концерте «Песни года». Об этом сообщает kp.ru.

Когда на красной дорожке к нему пытались подойти журналисты, артист ретировался. За кулисами «Песни года», утверждает издание, гости мероприятия попросили Ревву сфотографироваться, однако исполнитель не стал этого делать.

«Я боюсь», — по словам очевидцев, заявил он.

После начала спецоперации России на Украине Александр Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. Появились слухи, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года он стал посещать светские мероприятия в Москве и давать концерты в России.

25 октября сообщалось, что комик передумал продавать свой дом в Подмосковье за 250 млн рублей. По данным Telegram-канал Mash, это случилось после того, как Ревва решил остаться в России. Инсайдер рассказал, что артист пытался продать свой двухэтажный коттедж площадью 582 квадратных метра в Истринском районе секретно — без объявлений, сперва без риелтора, а после с его помощью.

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