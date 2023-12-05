Волочкова выпустила песню о слезах бывших перед прощанием с экс-бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова выпустила новую песню под названием «Слезы моих бывших». Об этом сообщает «Пятый канал».

«Соленый вкус слез моих бывших В истории новой мне кажется лишним», — поется в треке.

Композиция стала доступна на музыкальных платформах за день до прощания с бизнесменом Сергеем Кузнецовым — экс-бойфрендом Волочковой. Мужчины не стало в СИЗО, где он ожидал приговора по делу об избиении супруги.

Как уточняет «Стархит», прощание с Кузнецовым прошло тайно 2 декабря. Его родственники заранее не анонсировали ни траурное мероприятие, ни место упокоения Кузнецова.

«Любимый муж… Я теперь не смогу никогда сказать тебе «мой любимый тигр». Только слезы и тишина… Сердце разрывается от потери. Теперь ты только с небес будешь смотреть на меня и будешь моим ангелом-хранителем», — пишет в соцсетях вдова мужчины.

Накануне Волочкова призналась, что ее удивляют вопросы журналистов о Сергее Кузнецове.

«Меня мужчины носят как хрустальную вазу на руках. А после меня… Я могу сказать: я — эталон, все остальные женщины — это кошелки, судя по тому, что происходит», — заявила экс-солистка Большого театра.

Ранее в Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах.