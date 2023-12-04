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Сергей Астахов вспомнил, как заставил друга продать квартиру

Актер Сергей Астахов заявил, что заставил друга продать квартиру ради бизнеса

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Сергей Астахов признался в шоу «Секрет на миллион», что в молодости заставил друга Романа Вертманова продать квартиру.

Вертманов объяснил, что распрощался с недвижимостью ради стартового капитала для бизнеса — собственного театра. Он вспомнил, как с актером отправился в Геленджик на заработки с купленным оборудованием. Однако все средства были потрачены на юге.

«Я заставил продать его свою квартиру. Но тогда деньги были другие. Он поверил мне», — рассказал Астахов.

По словам актера, ему было стыдно за такой поступок перед другом. В итоге он выплатил половину суммы за недвижимость друга, которую удалось вернуть.

В декабре Астахов сообщил, что что его дочь Мария страдает от анорексии. По словам артиста, его дочь начала худеть нездоровым способом по незнанию — в один день девушка решила перестать есть. Актер уточнил, что дочь также пыталась сбросить несколько килограмм с помощью сомнительных таблеток. Как отметил артист, это длилось на протяжении нескольких лет. В итоге он заставил Марию обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что Меладзе задолжал ФНС 1,7 миллиона рублей.

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