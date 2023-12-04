Машков избран председателем союза театральных деятелей РФ

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков избран новым председателем союза театральных деятелей Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель счетной комиссии Сергей Морозов подвел итоги голосования: за Машкова высказались 176 человек, против — 20.

«По результатам тайного голосования по выбору председателя Союза театральных деятелей РФ, в соответствии с действующим уставом союза театральных деятелей РФ, счетная комиссия считает избранным председателем… сроком на пять лет Владимира Львовича Машкова», — заявил Морозов.

Пост председателя союза театральных деятелей РФ ранее занимал актер Александр Калягин, он находился на этой должности почти 30 лет.

До это Машков признался, что ему пришлось ждать три года похвалы от своего мэтра Олега Табакова. По словам актера, Табаков любил цитировать Черчилля, который считал, что «успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма».

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