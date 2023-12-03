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Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры

Режиссер Сокуров: слова о завершении карьеры были вырваны из контекста

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Александр Гальперин/РИА «Нововсти»

Режиссер Александр Сокуров в беседе с ТАСС опроверг сообщения СМИ о том, что он решил завершить свою карьеру.

По его словам, слова о завершении карьеры были вырваны из контекста. Как указал режиссер, он говорил, что у него именно отсутствует возможность работать сейчас в России.

«У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — заявил постановщик.

Корреспондент агентства также спросил Сокурова, займется ли он поддержкой своих учеников в их режиссерской работе. В ответ он сказал, что «молодым режиссерам еще хуже». По словам режиссера, его ученикам не предоставляют финансирования.

Ранее российский 72-летний режиссер Александр Сокуров заявил, что из-за запрета властей больше не сможет ни снимать новые фильмы, ни показывать старые. При этом он не собирается эмигрировать и продолжать карьеру за границей.

До этого Минкультуры РФ запретило прокат последнего фильма Сокурова «Сказка», где среди прочих показаны Сталин и Гитлер в чистилище.

Ранее Александр Сокуров заявил, что опасается запрета показа его фильма «Александра».

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