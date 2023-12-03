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Басков ответил на слухи о романе со звездой «Холостяка»

Певец Басков опроверг слухи о романе Илоной Котелюх

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Николай Басков опроверг в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что встречается с моделью и бывшей участницей шоу «Холостяк» Илоной Котелюх.

Басков объяснил, что его и Котелюх связывают исключительно близкие дружеские отношения. Слухи об их романе появились после того, как они вместе посетили юбилейный концерт артистки Лолиты Милявской.

«Она меня позвала, а пресса уже написала. Я после всех этих громких историй понял, что счастье любит тишину», — рассказал певец.

В ноябре Баскова застали в компании с молодой девушкой после юбилейного концерта Милявской. По данным Super, они покинули мероприятие через служебное помещение и уехали вместе на одном автомобиле. На прощание исполнитель спел поклонникам песню «Золотая чаша».

Этой девушкой оказалась Илона Котелюх. Она воспитывает сына Алекса и дочь Глафиру от бизнесмена Николая Саркисова. У нее также есть дочь Мишель от возлюбленного Никиты Расковалова.

В июле Николай Басков назвал интеллект самым сексуальным в женщине. Артисту важны мысли потенциальной партнерши, слова, поступки и отношения.

Ранее Лада Дэнс намекнула на новый роман.

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