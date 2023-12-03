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Кристина Орбакайте чуть не упала на сцене

«МК»: певица Орбакайте пожаловалась на скользкую сцену во время выступления

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте вышла на сцену в рамках финального гала-концерта «Песня года», а после выступления пожаловалась на скользкий пол. Слова исполнительницы цитирует mk.ru.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» — посетовала за кулисами артистка.

Издание подчеркивает, что Орбакайте исполнила на концерте композицию «Только вдвоем» и ее радушно встретила публика. Позднее артистка попозировала фотографам, но отказалась общаться с журналистами.

Недавно сообщалось, что уехавшую в США певицу Кристину Орбакайте заменили в Москве на «Песне года». Исполнительница фотографировалась в черном боди с открытыми плечами, которое украшено большим белоснежным цветком, и темно-серой юбке.

По данным СМИ, Орбакайте уехала из России в США в октябре 2022 года. Вместе с ней ее дочь и муж.

22 ноября 2023 года стало известно, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ. Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона сериала «Тест на беременность», который вышел 27 ноября на Первом канале. Звезда сыграла в нем роль главврача Нины Артамоновой.

Ранее сообщалось, что песня группы «АИГЕЛ» возглавила мировые чарты Shazam.

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